PIAA Boys Basketball State Playoff match-ups finalized

TUESDAY - MARCH 8TH
5A - FIRST ROUND
6:00 - PENN HILLS AT LAMPETER-STRASBURG
6:00 - NORTHEASTERN AT NEW CASTLE
6:00 - ELIZABETHTOWN AT LAUREL HIGHLANDS
6:00 - SHALER AT HERSHEY
7:00 - UPPER MORELAND AT SHIPPENSBURG
7:00 - LOWER DAUPHIN AT PITTSTON
7:00 - SUSQUEHANNOCK AT RADNOR
7:30 - WEST YORK AT ARCHBISHOP RYAN
4A - FIRST ROUND
7:00 - SCRANTON PREP AT MIDDLETOWN
7:00 - LITTLESTOWN AT LEWISBURG
7:30 - TRINITY VS COLLEGIUM CHARTER AT POTTSTOWN
7:30 - ELCO AT NEUMANN GORETTI
1A - FIRST ROUND
7:00 - WEST SHORE CHRISTIAN AT NATIVITY BVM
7:00 - NORTHUMBERLAND CHRISTIAN AT LANCASTER COUNTRY DAY
7:00 - MOUNT CALVARY CHRISTIAN AT NORTH PENN-LIBERTY
7:00 - FANNETT-METAL VS LINVILLE HILL CHRISTIAN AT OCTORARA
WEDNESDAY - MARCH 9TH
6A - FIRST ROUND
6:00 - CHAMBERSBURG AT LOWER MERION
6:00 - MT. LEBANON AT WARWICK
6:00 - CUMBERLAND VALLEY AT FOX CHAPEL
7:00 - BENSALEM AT CENTRAL DAUPHIN
7:00 - CEDAR CLIFF AT CHELTENHAM
7:00 - HEMPFIELD AT NORRISTOWN
3A - FIRST ROUND
6:00 - TROY AT YORK CATHOLIC
7:30 - FREIRE CHARTER VS COLUMBIA AT MANHEIM TOWNSHIP
2A - FIRST ROUND
6:00 - WINDBER AT LANCASTER MENNONITE
7:30 - DELONE CATHOLIC VS CONSTITUTION AT ST. JOSEPH'S PREP H.S.