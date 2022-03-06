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PIAA Boys Basketball State Playoff match-ups finalized

5A, 4A, and 1A will start on Tuesday, while 6A, 3A, and 2A are set to tip-off on Wednesday.
Credit: wpmt

TUESDAY - MARCH 8TH

5A - FIRST ROUND

6:00 - PENN HILLS AT LAMPETER-STRASBURG

6:00 - NORTHEASTERN AT NEW CASTLE

6:00 - ELIZABETHTOWN AT LAUREL HIGHLANDS

6:00 - SHALER AT HERSHEY

7:00 - UPPER MORELAND AT SHIPPENSBURG

7:00 - LOWER DAUPHIN AT PITTSTON

7:00 - SUSQUEHANNOCK AT RADNOR

7:30 - WEST YORK AT ARCHBISHOP RYAN

4A - FIRST ROUND

7:00 - SCRANTON PREP AT MIDDLETOWN

7:00 - LITTLESTOWN AT LEWISBURG

7:30 - TRINITY VS COLLEGIUM CHARTER AT POTTSTOWN

7:30 - ELCO AT NEUMANN GORETTI

1A - FIRST ROUND

7:00 - WEST SHORE CHRISTIAN AT NATIVITY BVM

7:00 - NORTHUMBERLAND CHRISTIAN AT LANCASTER COUNTRY DAY

7:00 - MOUNT CALVARY CHRISTIAN AT NORTH PENN-LIBERTY

7:00 - FANNETT-METAL VS LINVILLE HILL CHRISTIAN AT OCTORARA

WEDNESDAY - MARCH 9TH

6A - FIRST ROUND

6:00 - CHAMBERSBURG AT LOWER MERION

6:00 - MT. LEBANON AT WARWICK

6:00 - CUMBERLAND VALLEY AT FOX CHAPEL

7:00 - BENSALEM AT CENTRAL DAUPHIN

7:00 - CEDAR CLIFF AT CHELTENHAM

7:00 - HEMPFIELD AT NORRISTOWN

3A - FIRST ROUND

6:00 - TROY AT YORK CATHOLIC

7:30 - FREIRE CHARTER VS COLUMBIA AT MANHEIM TOWNSHIP

2A - FIRST ROUND

6:00 - WINDBER AT LANCASTER MENNONITE

7:30 - DELONE CATHOLIC VS CONSTITUTION AT ST. JOSEPH'S PREP H.S.

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