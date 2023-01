No, tomar vitamina C cuando empiezas a sentirte mal no ayudará a curar el resfriado

Estudios comprobaron que tomar bastante vitamina C no evita que muchos se enfermen. Aquí te verificamos los efectos reales de este popular suplemento.

Como aún continúa la temporada de gripe y resfriado, muchos recurren a remedios caseros con la esperanza de curar o prevenir narices tupidas, toses o gargantas inflamadas. Un producto que se usa comúnmente es la vitamina C en forma de suplementos. Los fabricantes suelen asegurar que estas pastillas, bebidas en polvo o gomitas “apoyan” o “protegen” tu sistema inmune, lo cual ha causado que muchas personas crean que estos suplementos curarán sus resfriados.

Pero este tweet reciente cuestionó esta larga creencia y ocasionó una conversación en internet acerca de cuán efectivos son los suplementos de vitamina C para luchar contra un resfriado.

LA PREGUNTA

¿El tomar suplementos de vitamina C al mostrar síntomas ayuda a curar un resfriado?

LAS FUENTES

Harvard Health

El Instituto Nacional de Salud

“Vitamina C para prevenir y tratar el resfriado común” un estudio publicado en la Cochrane Library del Linus Pauling Institute de la Universidad del Estado de Oregon

La dietista registrada Mary-Eve Brown

LA RESPUESTA

No, el tomar suplementos de vitamina C al mostrar síntomas no ayudará a curar un resfriado.

LO QUE ENCONTRAMOS

Años de investigación han demostrado que el tomar suplementos de vitamina C cuando estás enfermo no ayudará a que se cure tu resfriado. Y para muchos, el tomar suplementos de vitamina C diariamente antes de que empiecen los síntomas tampoco servirá de prevención, pero sí podría lograr que futuros resfriados sean ligeramente más cortos y menos severos.

Oficiales de salud de los EE.UU. recomiendan que los hombres obtengan 90 miligramos diarios de vitamina C y las mujeres 75 miligramos, lo que equivale a menos de una taza de jugo de naranja.

Aquellos que consumen menos de 10 miligramos diarios por un mes o más, podrían desarrollar escorbuto, una enfermedad causada por tejidos conectores debilitados, fatiga o anemia. Este tipo de deficiencia es rara en países desarrollados, según Harvard Health.

Muchos suplementos populares de vitamina C contienen significativamente más de la cantidad diaria recomendada. Por ejemplo, un sobre de bebida Emergen-C “Super Orange” contiene 1000 miligramos. Eso se acerca a la cantidad máxima de vitamina C que el cuerpo puede absorber completamente en un día antes de que el exceso comience a salir del cuerpo a través de la orina, según explica Harvard Health.

Las dosis a ese nivel generalmente no hacen daño — pero consumir 3000 miligramos o más podría crear algunos efectos secundarios como diarrea o cálculos renales — ¿Pero en realidad sí ayudan en algo?

VERIFY revisó los resultados de un estudio publicado por la Cochrane Library en 2013. Los investigadores compararon la frecuencia y severidad de resfriados entre personas que consumieron menos de 200 miligramos de vitamina C por día con otros que habían tomado más de 200 miligramos, con la mayoría de participantes recibiendo entre 1000 y 4000 miligramos.

La información contiene siete ensayos terapéuticos donde los participantes tomaron suplementos de vitamina C luego de sentirse mal. Los resultados arrojaron que los grupos que tomaron vitamina C no combatieron los resfriados mejor que los otros participantes.

“Los ensayos con dosis altas de vitamina C administradas terapéuticamente, desde el inicio de los síntomas, no mostraron un efecto consistente en la duración o severidad de los síntomas del resfriado común,” aclaran los autores del estudio.

Las recomendaciones de Yale Scientific concuerdan con estos hallazgos.

"Despite the myth deeply-entrenched in our culture, vitamin C is not a go-to solution for the common cold. The human body and its relationship to nutrition are far too complex for a single vitamin to cure sickness," writer Christine Xu said in an article.

“A pesar del mito profundamente enraizado en nuestra cultura, la vitamina C no es una solución inmediata para el resfriado común. El cuerpo humano y su relación con la nutrición son demasiado complejos para que una sola vitamina cure una enfermedad,” advierte la escritora Christine Wu en un artículo.

Los investigadores de la Cochrane Library también encontraron que el tomar los suplementos regularmente, a diferencia de cuando empiezan los síntomas, no evitó los resfriados.

“La ingesta regular de vitamina C no tuvo efectos en la incidencia del resfriado común en la población ordinaria, basado en 29 comparaciones en el ensayo que involucró 11.306 participantes”, escribieron los autores.

Pero el estudio de la Cochrane Library sí demostró que el tomar suplementos a largo plazo podría reducir la duración de un resfriado, pero la longitud de los ensayos examinados en el estudio varió y los autores no pudieron determinar una línea de tiempo recomendada.

Entre los participantes que consumieron vitamina C regularmente, la duración de los resfriados en adultos estuvo reducida en un 8% y en un 14% en niños, así como la severidad de la enfermedad que también se vio reducida.

“En nuestra opinión, este nivel de beneficio no justifica la ingesta del suplemento a largo plazo por sí mismo", aseveran los autores.

Los suplementos de alta dosis como los usados en los estudios no son necesarios para personas con una dieta balanceada, nos explicó la dietista Mary-Eve Brown.

“Sí, necesitamos vitamina C en nuestra dieta. Pero más de eso no puede ser lo que tu cuerpo realmente necesita. Y puedes obtenerla en tu ingesta de comida muy, muy fácilmente. Sólo come tus frutas y vegetales y tendrás suficiente vitamina C en tu dieta. Entonces el consumir suplementos no es realmente necesario para la mayoría de las personas,” aclaró la nutricionista.

Muchos investigadores señalan que las largas creencias acerca de los beneficios de la vitamina C se originan en recomendaciones insuficientes hechas por el científico Linus Pauling en los años 70.

El Linus Pauling Institute de la Universidad del Estado de Oregon aclaró que la recomendación original de Pauling de tomar 2000 miligramos al día estuvo basada en “argumentos teoréticos”. Hoy en día, el instituto recomienda dosis menores a través de fuentes alimenticias altas en vitamina C como kiwis, fresas y pimientos rojos.

Versión original en inglés: No, taking vitamin C at the first sign of illness won’t help fight a cold